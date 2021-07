Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – In aceasta luna, operatorul de apa scoate la licitatie lucrari de 40 de milioane de euro, pentru aductiune noua, conducta noua de ceramica cu garantie 100 de ani, lucrari ce trebuie facute inainte de inceperea celor pentru tramvai! „Lucrarile sunt finantate prin POIM 2 si sunt scoase…

- Clubul Real Madrid și-a prezentat bilanțul fiscal pentru perioada martie 2020 - iunie 2021. Din cauza pandemiei de Covid-19, madrilenii au pierdut nu mai puțin de 300 de milioane de euro. ”Los Blancos” estimeaza ca, din martie 2020 când La Liga a fost suspendata din cauza pandemiei…

- Piata de media a inregistrat, din cauza pandemiei, o contractie de 3,8% in 2020 fata de 2019, ajungand la valoarea de 462 milioane de euro, aceasta a vazut o revenire puternica in a doua parte a anului 2020, insa ar putea depasi 500 milioane de euro anul acesta, arata un raport al Initiative, una…

- Bayern Munchen, actuala campioana a Germaniei, a înregistrat pierderi de ordinul sutelor de milioane de euro din cauza restricțiilor generate de pandemia de coronavirus care au ținut suporterii departe de Allianz Arena. Bayern München a înregistrat pierderi de aproximativ 150…

- Primarul orasului, Calin Bibart, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca noua organigrama a Primariei a fost definitivata si se va afla pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Local Municipal.Daca in actuala organigrama a institutiei se regasesc 1.150 de posturi, din toamna Primaria…

- Compania de Apa Oltenia (CAO) continua achizitiile de utilaje cu fonduri europene, in cadrul megaproiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din judetul Dolj. Compania a atribuit deja doua contracte privind achizitia de echipamente , in valoare totala de circa 2,4 milioane de euro,…

- CARAS-SEVERIN – Asta din cauza a 14 km de cale ferata cu probleme, intre Valisoara si Caransebes. Din fericire, pe acest tronson vor fi facute reparatii capitale! CFR Infrastructura a anuntat inceperea lucrarilor de reparatii capitale pe circa 14 km de cale ferata din zona Caransebes, magistrala 900…

- Blue Origin, compania americana producatoare de rachete a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta pentru un loc in nava sa spatiala ''New Shepard'' s-a ridicat la 2,4 milioane de dolari in a doua runda a licitatiei in curs de desfasurare, informeaza miercuri Reuters. Compania…