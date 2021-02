Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler, managerul Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, a vorbit miercuri seara, despre faptul ca in ultima perioada a scazut numarul de pacienți in stare grava, internați in urma contractarii noului coronavirus. Totuși, medicul a avertizat ca regulile de protecție sanitara trebuie…

- Vaccinarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 nu este contraindicata și se poate realiza dupa vindecare. Daca o persoana este infectata cu noul coronavirus dupa prima doza de vaccin administrata, aceasta va putea fi vaccinata dupa vindecare prin continuarea schemei de vaccinare, fara reluarea…

- Criza sanitara este, intr-adevar, de aproape 1 an, o problema globala, nu doar naționala, insa in Romania, cu Vlad Voiculescu in fruntea Ministerului Sanatații, nu se face absolut nimic pentru combaterea ei. Doar prin acuzarea faptelor din trecut și cu promisiuni viitoare, prezentul nu poate fi mai…

- Dr. Beatrice Mahler, managerul Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, a participat prin videoconferinta la emisiunea lui Victor Ciutacu, pentru a da detalii despre campania de vaccinare, amanata cu 10 zile incepand cu 28 ianuarie. „Nu stiu in acest moment daca cei care au fost reprogramati…

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, mentionand ca doreste ca scolile sa fie redeschise, insa conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, „pentru ca nu pot fi relaxate prea mult conditiile si apoi sa fie o presiune…

- Numarul romanilor internați in spitale din cauza infecției cu noul coronavirus a scazut cu peste 4.200 de cazuri in ultima luna. Cea mai probabila explicație este dorința oamenilor de a petrece sarbatorile acasa, spune Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta București,…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta, atrage atenția ca testarea antigen a ajuns un fenomen in Romania. Astfel, oamenii care știu ca sunt bolnavi se testeaza cu antigen și nu mai vin la spital pentru confirmare. Asta influențeaza realitatea privind transmiterea comunitara a virusului,…

- Radu Țincu, medic primar la secția de ATI de la Spitalul Floreasca din București, a declarat ca situația din secțiile de terapie intensiva va continua sa se agraveze, pentru ca numarul pacienților infectați cu COVID-19 in stare grava este in creștere, noteaza B1 TV. Precizarile medicului Radu Țincu…