- Inspectorii sanitari-veterinari au aplicat, in luna aprilie, amenzi in valoare de 3,412 milioane de lei unor operatori din industria alimentara, activi in sectorul produselor alimentare de origine non-animala, a transmis, luni, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- Inspectorii sanitari veterinari au controlat in ultima saptamana din luna aprilie peste 3.200 de unitati din industria alimentara, situate in zonele de agrement si localitatile de interes turistic, valoarea amenzilor aplicate depasind 2,2 milioane de lei, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Valoarea amenzilor aplicate depasește 2,2 milioane de lei, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).De asemenea, au fost retinute oficial si puse sub sechestru peste 721 kilograme de produse alimentare, care prezentau un potential risc pentru sanatatea…

- Inspectorii sanitari veterinari au efectuat 996 de controale, in intervalul 16 – 29 martie a.c., pentru depistarea unor practici frauduloase la produsele lactate comercializate pe piata din Romania. Au fost aplicate 101 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 703.200 de lei. De asemenea, au…

- Controalele inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala au vizat operatorii din industria alimentara, care iși desfașoara activitatea in domenii precum: fabricarea produselor de morarit, painii si produselor de patiserie,…

- Inspectorii sanitari veterinari au dat amenzi de 1,973 milioane de lei in industria alimentara in luna martie 2024, ca urmare a neregulilor constatate si a incalcarii prevederilor legislatiei in domeniul sigurantei alimentelor, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a demarat, de la inceputul lunii martie, verificarile specifice pentru a asigura siguranța alimentara in perioada premergatoare sarbatorilor Pascale. Scopul principal al acestor acțiuni este prevenirea apariției toxiinfecțiilor…

- Eveniment Unitațile de tip catering, verificate de inspectorii ANSVSA / Amenzi de peste 600.000 lei martie 21, 2024 15:15 In intervalul 17.02.2024 – 04.03.2024, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a dispus controale oficiale pentru evaluarea cerințelor…