Stiri pe aceeasi tema

- Oricat de milionar ai fii, tot copilul mamei ramai, nu-i așa? Ei bine, este și cazul lui Dan Diaconescu, care, atunci cand vine vorba despre cea care i-a dat viața, uita de absolut orice, chiar și de regulile de circulație! Cum a gafat-o fostul prezentator TV pe strazile Capitalei? Imagini ”senzaționale”…

- A ieșit sa se relaxeze cu prietenii, dar a uitat de reguli! Cristian Boureanu, pedepsit de ”divinitate”, din cauza faptului ca nu a respectat masurile COVID-19! Ce a pațit celebrul afacerist la un restaurant din Capitala? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site…

- Andreea Raicu a fost surprinsa de SpyNews in timp ce parasește reședința lui Matei Stratan. Se pare ca vedeta i-a facut o vizita fostului iubit al Madalinei Ghenea la ceas de seara, chiar la el acasa. Imbracata intr-o ținuta sport și cu parul prins lejer, Andreea Raicu parasește cu pași timizi reședința…

- Sa vezi și sa nu... crezi! Oana Zavoranu i-a impacat pe Alex Bodi și Bianca Dragușanu? Imagini senzaționale de la negociere, surprinse de catre paparazzii Spynews.ro! S-au intalnit la un restaurnat de ultima fița din Capitala și au pus la bataie... impacarea!

- Cand vine vorba despre relaxare, Florin Piersic Jr. nu vrea sa fie deranjat de nimeni! Celebrul actor și-a luat toate masurile de... ”precauție” pentru a nu fi asaltat de fani! Sunteți curioși sa vedeți cum s-a afișat in public? Imagini de senzație surprinse de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site…

- Cumnata femeii disparute a explicat la Romania TV ca a fost la banca sa scoata bani, iar la scurt timp nimeni nu a mai stiut nimic de ea. "Astazi, in jurul orei 12, cumnata mea a fost impreuna cu fratele meu, sotul ei, la banca, undeva pe Pallady, sectorul 3. Fratele meu a asteptat-o in masina…

- Imagini șocante au fost facute publice in aceasta dimineața cu Bianca Dragușanu și Alex Bodi, surprinse de paparazzii Spynews.ro in urma cu puțin timp. Vedeta parea a fi bruscata de afacerist, insa iata ca acum cei doi vin și cu prima reacție in acest sens!

- Vedeta care vrea sa plece din Romania este Lorena Balaci, fiica legendarului Ilie Balaci și șefa Școlii de fotbal Daco-Getica. Aceasta ia in calcul sa mute grupele de copii și juniori in competițiile din Tircia sau Bulgaria. O vedeta de la noi are probleme grave din cauza epidemiei de coronavirus.…