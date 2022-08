Dupa un lung calvar, actorul american Ashton Kutcher, se refera la boala autoimuna de care a suferit: vasculita. Pe Ashton Kutcher il știm din rolurile in serialele ”Thar 70s Show” și ”Unchiul meu Charlie”. Iata ca acum el se prezinta fanilor intr-o cu totul alta postura. Actorul a participat la o emisiunea Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, in cadrul careia el a facut in premiera precizari despre starea sa de sanatate, scrie Sante magazine. In urma cu doi ani, am avut aceasta forma ciudata și foarte rara de vasculita, care mi-a afectat vederea, auzul și echilibru, spune actorul. Potrivit…