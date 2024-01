Stiri pe aceeasi tema

- Florin Manea, agentul lui Radu Dragușin (21 de ani), a dezvaluit ce suma primește dupa transferul acestuia la Tottenham. Internaționalul roman a dat lovitura in aceasta iarna. A semnat in Premier League, cu Tottenham, pentru o suma record: 30 de milioane de euro. Transferul de la Genoa reprezinta o…

Basarab Panduru, fost internațional, il lauda pe impresarul Florin Manea pentru comisionul pe care l-a obținut in urma transferului lui Radu Dragușin la Tottenham. Dupa ce Tottenham a platit 25 de milioane de euro pe Dragușin, Florin Manea s-a ales și el cu o suma impresionanta.

- Basarab Panduru, fost internațional, il lauda pe impresarul Florin Manea pentru comisionul pe care l-a obținut in urma transferului lui Radu Dragușin la Tottenham. Dupa ce Tottenham a platit 25 de milioane de euro pe Dragușin, Florin Manea s-a ales și el cu o suma impresionanta. Impresarul roman a incasat…

Radu Dragușin (21 de ani) ajunge azi la Tottenham. Clubul londonez a ajuns la un acord cu Genoa.

- Radu Dragușin (21 de ani) ajunge azi la Tottenham. Clubul londonez a ajuns la un acord cu Genoa, iar Florin Manea, impresarul acestuia, a vorbit la GSP LIVE despre transferul internaționalului roman. Agentul internaționalului roman a dezvaluit cum au decurs negocierile pentru transferul in Premier League…

- Radu Dragusin va putea ajunge la Barcelona sau Real Madrid pentru 80 de milioane de euro. Aceasta este clauza pe care reprezentantii romanului vor s-o impuna in contractul cu Tottenham, club care face tot posibilul sa-l aduca pe Dragusin in Premier League inca din aceasta iarna. Transferul lui Radu…

- ​Agentul lui Radu Dragușin poarta negocieri cu mai multe cluburi din Premier League pentru transferul internaționalului roman. Tottenham Hotspur este principala favorita pentru a obține semnatura fotbalistului de 21 de ani.

- Florin Manea, impresarul lui Radu Dragușin (21 de ani), susține ca poarta negocieri in aceasta perioada pentru transferul fundașului la Tottenham, in Premier League. „Suntem la 30, 32 de milioane de euro”, spune Manea. Titular incontestabil in echipa cu care Genoa a promovat in Serie A și formația care…