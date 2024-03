Am intrat Zodia Berbecului (21 martie-20 aprilie)

Stiri pe aceeasi tema

- Șansa pentru o noua viața nu apare de multe ori, dar astrele spun ca e bine sa profiți de ea atunci cand apare. Din pacate, cea mai mare provocare vine atunci cand e nevoie sa renunți la anumite lucruri. Vindecarea este cea mai mare rezolvare. Echilibrul intre eliberarea trecutului și un nou inceput…

- Simțim din plin magia in horoscopul lunii martie, cu o mare parte a perioadei fiind martora a tranzitului astrologic al Soarelui in zodia Pești! Pe 19, schimbam fila insa și dam binețe primaverii in ziua echinocțiului, ce coincide și cu intrarea astrului solar in constelația Berbecului.Visare, reverie,…

- Egiptul a informat Israelul ca va suspenda Acordurile de la Camp David, care in anul 1979 au pus capat indelungatelor conflicte dintre cele doua tari, daca statul evreu ii va forta printr-o ofensiva militara pe palestinienii din Fasia Gaza sa treaca granita in Egipt, relateaza luni agentia EFE, citand…

- Israelul nu va putea pune capat razboiului din Faiia Gaza fara a prelua controlul asupra frontierei exclavei cu Egiptul. Despre aceasta a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu. "Nu vom incheia razboiul fara a inchide aceasta gaura [de la granița cu Egiptul]. In caz contrar, nu vom distruge…