Stiri pe aceeasi tema

- Norvegienii de Bodo/Glimt au eliminat-o pe Sepsi Sfantu Gheorghe in play-off-ul Conference League. Romania ramane fara echipe in competițiile europene la nivel de grupe, o contraperformanța rușinoasa pentru fotbalul romanesc.Dupa un 2-2 la Sfantu Gheorghe, fotbaliștii de la Sepsi au mers in Norvegia…

- Antrenorul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, s-a bucurat de rezultatul inregistrat de echipa sa in play-off-ul Conference League, 2-2 cu Bodo/Glimt, dar anunța ca va sacrifica urmatoarea partida din SuperLiga.

- Sepsi - Bodo/Glimt, prima manșa din play-off-ul Conference League » Laszlo Dioszegi a vorbit cu Gazeta Sporturilor despre meciul cu norvegienii dand cateva detalii de culise, de la discuțiile pe care le-a avut cu șefii norvegienilor. Manșa retur e joia viitoare, pe 31 august, in Norvegia VIDEO. Laszlo…

- Laszlo Dioszegi, conducatorul lui Sepsi, a anunțat ca partida cu Bodo/Glimt din aceasta seara, din prima manșa a play-off-ului Conference League, se va disputa cu casa inchisa. Sepsi primește astazi vizita norvegienilor de la Bodo/Glimt, in manșa tur din play-off-ul Conference League. Partida va incepe…

- Sepsi Sfantu Gheorghe primește astazi vizita norvegienilor de la Bodo/Glimt, in manșa tur din play-off-ul Conference League. Partida va incepe la ora 20:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a fost extrem de incantat dupa victoria cu Aktobe, 1-0, și calificarea in play-off-ul Conference League. Sepsi va juca in play-off cu Bodo/Glimt, liderul din campionatul Norvegiei, care a trecut de Pyunik cu 6-0 la general (AICI, prezentarea adversarului)Turul dintre…

- Aktobe - Sepsi 0-1 » Laszlo Dioszegi, conducatorul trupei din Sfantu Gheorghe, a vorbit la finalul meciului care i-a calificat pe covasneni in play-off-ul Conference League despre incidentele provocate de kazahi. Sepsi va juca in play-off cu Bodo/Glimt, liderul din campionatul Norvegiei, care a trecut…

- Sepsi s-a distrat cu CSKA Sofia, victorie 4-0 (2-0 in tur) și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League. Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi, a fost incantat de jocul formației sale. Sepsi s-a distrat cu CSKA Sofia (2-0 in tur, 4-0 la retur) și va juca in turul 3 preliminar impotriva…