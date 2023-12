Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul șocant a avut loc in cartierul Far Rockaway. Forțele de ordine au fost chemate de o tanara, care declarase speriata ca varul ei ii ucide familia.Odata ce polițiștii au ajuns la adresa, casa era incendiata, iar barbatul incerca sa fuga cu mai multe bagaje. Polițiștii protesteaza in fața IPJ…

- Patru membri ai aceleiasi familii au fost injunghiati mortal in noaptea de sambata spre duminica la New York de o ruda, care a ranit apoi doi politisti sositi la fata locului, inainte de a fi impuscat mortal, au anuntat duminica autoritatile americane, relateaza AFP, citat de Agerpres.roPentru moment…

- FOTO: Mobilizare exemplara la Campeni – Locuitorii din oraș și din imprejurimi au donat sange, in numar mare, la spitalul orașenesc Mobilizare exemplara la Campeni joi 16 noiembrie: locuitorii din oraș și din imprejurimi au donat sange, in numar mare, la spitalul orașenesc. ”Locuitorii din Campeni și…

- La mai bine de un an de cand și-au spus „adio” și au luat-o pe drumuri separate, Gerard Pique continua sa indrepte sageți catre Shakira, care pare ca a uitat conflictul dintre ea și fostul soț, sau cel puțin nu mai da importanța. Iata ce noi dezvaluiri a facut fostul star de la Barcelona, in urma cu…

- Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, avocata disparuta in urma cu 16 ani, ne-a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre ultimele zile de viața ale fiicei, dar și despre tragicul sfarșit al soțului ei, care a murit de ”inima rea”. Am aflat și de ce insista femeia indoliata…

- Razboiul pornit de militanții Hamas a dat peste cap viețile a sute de mii de persoane. O profesoara din Romania, stabilita in Israel a povestit ca fiul ei a fost luat la razboi. Ulterior, femeia a vorbit și despre realitatea vieții civililor in Israel in prezent.

- Locuitorii din New York se confrunta cu o situație limita! Strazile orașului au fost indundate cu apa, iar autoritațile au declanșat stare de urgența. La puțin timp de la vestea ca oamenii traiesc un coșmar, au aparut și imaginile groazei.

- Un fost dependent de droguri impartașește lupta sa și drumul sau catre recuperare. Povestea lui ofera o privire infricoșatoare asupra efectelor devastatoare ale stupefiantelor, dar și o sursa de inspirație pentru cei care se confrunta cu o astfel de problema și spera sa-și recaștige viața.