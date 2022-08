Stiri pe aceeasi tema

- Smiley a implinit astazi varsta de 39 de ani, iar frumoasa lui soție, Gina Pistol, a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu a putut sa fie alaturi de soțul ei deoarece in aceasta perioada este prins cu filmari, insa se vor gandi sa recupereze și sa se bucure de momente frumoase impreuna.

- Ramona de la Clejani a primit un inel de la un barbat din viața ei, care nu este iubitul ei, spune ea. Ei bine, artista a dat declarații, in exclusivitate la Antena Stars, despre o posibila cerere in casatorie. Iata ce spune celebra cantareața!

- Cristina Spatar, in varsta de 50 de ani, a fost operata. Artista a facut primele declarații, dupa ce s-a trezit din anestezie și a anunțat ca este bine acum.Vedeta acuza in repetate randuri dureri de cap și, in cele din urma s-a dus la spital pentru mai multe investigații, unde a primit diagnosticul…

- O mare vedeta europeana s-a luptat mult timp cu dependența de alcool, ajungand sa bea pe ascuns, pentru a uita de griji și probleme. La doar 20 de ani, avea deja cariera ruinata. De vina a fost un transfer in alta țara. Este povestea cutremuratoare a „copilului minune” din fotbalul polonez, așa cum…

- Ramona Manole a ajuns de urgența pe mainile medicilor! Vedeta se confrunta cu probleme serioase de sanatate in ultima perioada, mai ales din momentul in care a primit o lovitura dura de la viața: e executata silit și are probleme cu legea. Se pare ca supararile au doborat-o pe fiica nelegitima a lui…

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- Alice Cavaleru este o mamica grijulie, dar și devotata, iar soția lui Vladimir Draghia a marturisit pe rețelele de socializare cum se descurca cu creșterea fetiței ei, Zora, dar și cat de dificil este sa nu ai ajutor. Alice Cavaleru este insarcinata in șase luni, iar vedeta va aduce pe nume lume o fetița…

- Noapte de coșmar pentru Bogdan Mocanu. Seara trecuta ar fi trebuit sa fie una de distracție pentru cantareț, insa artistul a ajuns de urgența la spital dupa ce a fost atacat cu macete. Declarații exclusive despre ce s-a intamplat. Artistul susține ca a fost la un pas de moarte