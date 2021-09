Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata canadiana Alanis Morissette a marturisit, in cadrul unui nou documentar, ca a fost victima mai multor violuri in adolescenta, informeaza luni publicatia The Guardian, potrivit Agerpres. Pelicula, intitulata ''Jagged'', va fi proiectata saptamana aceasta la Festivalul International de Film…

- Cea mai indragita cantareața de peste hotare, Beyonce, a marturisit cine a fost acea persoana care a ajutat-o sa porneasca pe drumul muzicii. Intr-un interviu acordat Ellen Show, aceasta a spus ca era la inceput foarte timida, insa profesoara ei de dans a 15incurajat-o sa cante. „Eram chiar timida la…

- Somonii din fluviul Columbia au fost expuși la temperaturi de nesuportat in apa, din cauza carora pielea lor a inceput sa se desprinda, ca și cum ar fi fost fierți de vii. Fenomenul șocant s-a inregistrat in urma valului de caldura din nord-vestul Pacificului și a fost observat de un grup de conservare.…

- Aproximativ 500 de familii italiene cer despagubiri in valoare de 100 de milioane de euro Guvernului, acuzand autoritatile sanitare de o ”neglijenta sistematica” in gestionarea pandemiei covid-19, intr-un proces care a inceput la Roma. ”Italia a intarziat sa impuna masuri in vederea opririi epidemiei…

- „Femei obișnuite/ Simple Women”, debutul in lungmetraj al regizoarei italiene Chiara Malta va fi proiectat incepand de astazi in cinematografele din Bucuresti si din tara. Filmul este co-produs de Ada Solomon, iar unul din rolurile principale este interpretat de actrita americana de origine romana Elina…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) lanseaza un avertisment. Oficialii ONU spun ca urmatoarea pandemie este aproape și ca „nu exista niciun vaccin care sa o vindece”. De asemenea, ONU avertizeaza ca seceta este o criza globala ascunsa, care risca sa devina „urmatoarea pandemie daca tarile nu iau masuri…