Stiri pe aceeasi tema

- Decizie de ultima ora in cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat tragicul accident de la 2 Mai. Magistrații au decis ca tanarul sa ramana in arest, respingand contestația pe care a depus-o recent.

- "La data de 25.02.2024, in jurul orei 00,55, Judecatoria Sectorului 1 si-a insusit propunerea Parchetului si a emis pe numele conducatorului auto mandatul de arestare preventiva pentru 30 de zile", a transmis, duminica, Brigada Rutiera a Capitalei.Potrivit Brigazii Rutiere, sambata dimineata, pe soseaua…

- Șoferul din Petroșani care in decembrie 2022 a intrat in plin intr-un grup de șase copii aflați pe trecerea de pietoni, provocand decesul unuia dintre aceștia, a primit o condamnare grea, de 13 ani și 10 luni de inchisoare.

- Procesul lui Vlad Pascu, tanarul care drogat fiind a lovit mortal cu masina doi tineri si a ranit alti trei, la 2 Mai , in vara anului trecut, incepe joi, la Judecatoria Mangalia. UPDATE – Procesul in care este judecat Vlad Pascu a fost amanat pentru cateva ore, urmand sa inceapa dupa ora 12. Initial,…

- Procesul lui Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a lovit mortal cu masina doi tineri si a ranit alti trei, in stațiunea 2 Mai , in vara anului trecut, incepe joi, la Judecatoria Mangalia, transmite News.ro. Vlad Pascu va fi judecat pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala…

- In cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat tragedia de la 2 Mai, a venit o concluzie neașteptata a anchetatorilor, care impart din vina inclusiv tinerilor ucisi de soferul drogat.

- S-a luat o noua decizie in cazul lui Vlad Pascu, tanarul care a produs tragedia de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri. Ei bine, Tribunalul Constanta a decis ca baiatul sa ramana in arest preventiv. In acest fel, decizia instantei este definitiva.

- Avocații lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a omorat doi tineri in 2 Mai au cerut ca, in cazul clientului lor, masura de arest preventiv sa fie inlocuita cu cea a arestului la domiciliu. Magistrații au respins cererea și au prelungit arestul, insa decizia nu e definitiva, ceea ce inseamna ca tanarul…