Am aflat cât va costa robotul lui Elon Musk CEO-ul Tesla, Elon Musk, a prezentat un prototip al robotului sau umanoid „Optimus”, anticipand ca producatorul de vehicule electrice va putea produce milioane de exemplare și le va vinde la un preț sub 20.000 de dolari – mai puțin de o treime din prețul unui Model Y, potrivit Reuters, anunta Descopera.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a prezentat vineri un prototip al robotului sau umanoid ”Optimus”, prezicand ca producatorul de vehicule electrice va putea fabrica milioane de exemplare si ca le va vinde cu mai putin de 20.000 de dolari, respectiv mai putin de o treime din pretul unui automobil Model Y,…

- Un proces de 258 de miliarde de dolari, in care Elon Musk este acuzat ca a derulat o schema piramidala pentru a sprijini criptomoneda Dogecoin, s-a extins prin includerea a sapte noi investitori reclamanti si sase noi parati, intre care compania sa de constructii de tuneluri Boring, transmite Reuters.…

- Elon Musk a trimis Twitter o noua scrisoare de reziliere a acordului de preluare a companiei, pentru a include o plangere recenta din partea fostului sef de securitate al companiei de social media, ca un alt motiv pentru a anula afacerea de 44 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Fii…

- Twitter trebuie sa-i ofere lui Elon Musk documente de la un fost director al companiei, despre care Musk a spus ca sunt esentiale in calcularea conturilor false de pe platforma, potrivit unui unei hotarari judecatoresti, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Agenția Spațiala Europeana (ESA) a inceput discuții tehnice preliminare cu SpaceX, compania lui Elon Musk, care ar putea duce la utilizarea temporara a lansatoarelor sale, dupa ce conflictul din Ucraina a blocat accesul occidental la rachetele rusești Soyuz, transmite Reuters. Fii la curent…

- Producatorul de masini electrice Tesla a raportat rezultatele trimestriale ale companiei din T2 2022 in cadrul unui apel efectuat miercuri, potrivit CNBC, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O racheta dezvoltata de SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru urmatoarea generație a navei spațiale Starship, a luat foc in timpul unui test la sol, luni, in Texas, ceea ce reprezinta un eșec probabil pentru obiectivul lui Musk de a lansa Starship pe orbita in acest an, noteaza Reuters. Fii…

- Elon Musk, tata a 9 copii cu mai multe femei, a declarat vineri ca intentioneaza sa mareasca ”semnificativ” beneficiile angajatilor pentru ingrijirea copiilor, la companiile sale, inclusiv la Tesla, si ca detaliile vor fi probabil anuntate luna viitoare, transmite Reuters. Fii la curent cu…