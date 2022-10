Stiri pe aceeasi tema

- Condusa la pauza cu 3-0 de Voința Limpeziș, echipa antrenata de Radu Ciobanu s-a impus cu 4-3, golul egalizator, marcat de Padovei, fiind reușit in penultimul minut, iar cel al victoriei, realizat de Panainte, venind in prelungiri Debut cu dreptul pentru Radu Ciobanu pe banca divizionarei C FC Dinamo…

- Saptamana 17 octombrie– 21 octombrie a.c. este perioada de desfasurare a evenimentului national sub titlul „Saptamana prevenirii traficului de persoane”. „Saptamana prevenirii traficului de persoane” implica organizarea unor evenimente dedicate marcarii Zilei Europene de Lupta Impotriva Traficului de…

- Parintele Petru Vernica, in varsta de 64 de ani, a trecut la cele vesnice in dimineata zilei de sambata, 24 septembrie 2022, la Spitalul Judetean Bacau, unde a avut doua interventii chirurgicale survenite in urma unui atac vascular cerebral. Pr. Petru Vernica s-a nascut la 5 august 1958 la Oteleni (jud.…

- Fostul jurnalist al cotidianului Deșteptarea, Costel Ciubotaru a recompus istoria echipei fanion a județului in primele patru volume ale „Enciclopediei fotbalului bacauan: Dinamo Bacau- SC Bacau- FCM Bacau, o echipa de tradiție”. Lucrarea, unica pe plan național, este de vanzare in ediție limitata și…

- – Ce valoare are pentru dumneavoastra cuvantul pe care-l sculptați in opera? – Raman la convingerea ca Totul e Comunicarea, cuvantul rostit sau scris care ne poate aduce insa din nou in jurul focului pentru istorisirea de intamplari și evenimente. In scrierile mele, de cele mai multe ori nici nu mai…

- Sportul bacauan este in haine de doliu: ne-a parasit antrenorul de box Nicolae Cara. In varsta de 71 de ani (ar fi implinit 72 pe data de 3 septembrie), Nicu Cara s-a stins dupa o grea și lunga suferința. Om cu suflet mare, avand gata oricand o vorba buna pentru toți cei din jurul sau, Nicolae Cara a…

- In urma reevaluarii lucrarilor contestate la proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din invațamantul preuniversitar Titularizare 2022, rata de promovare a crescut, in judetul Bacau, la 84,89%, fiind cu 2,11% mai mare decat cea inițiala, care a fost de 82,78%…

- „Inevitabilul s-a produs: ceea ce am anunțat in octombrie 2021, este confirmat astazi de ministrul Sanatații, dl. Alexandru Rafila: «Spitalul Municipal» nu poate fi finanțat prin PNRR”, a declarat europarlamentarul Dragoș Benea. In principal, finanțarea nu poate veni de la PNRR deoarece spitalul a fost…