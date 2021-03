Stiri pe aceeasi tema

- Romanii așteptau cu sufletul la gura aceasta veste. Cu cat se vor mari pensiile batranilor in anul 2021. Raluca Turca, ministrul Muncii, tocmai a facut anunțul oficial. Ce suma colosala va primi de la stat pentru a mari pensiile in Romania. Ce se intampla cu pensiile romanilor in 2021 Vești bune pentru…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune ca pensia nu va mai putea fi cumulata cu salariul de la stat și ca cei care vor sa se reangajeze in sistemul public trebuie sa opteze intre pensie și salariu. „Avem foarte mulți oameni care in momentul de fața se pensioneaza anticipat și se reangajeaza…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare a pensiilor cu 40% si ca Guvernul va creste pensiile in baza calendarului pe care si l-a asumat, el facand referire la decizia de miercuri a Curtii Constitutionale.

- O singura mașina de frig este imparțita de doua direcții de sanatate publica din țara: Suceava și Botoșani, pentru ca ultima din urma nu are astfel de vehicul pentru a putea duce vaccinurile impotriva COVID-19 in spitale, deși a facut demersuri pentru achiziție. Directorul DSP Botoșani, Monica…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, joi, 1,201 miliarde de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Astfel, Finantele au atras 801,8 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la 117 de…

- Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) cere, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Florin Citu, redeschiderea imediata a restaurantelor la interior si scoaterea acestora de sub regula de 3 la mie. Scrisoarea este, de asemenea, adresata ministrului Sanatatii…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat vineri Strategia de Digitalizare a Educatiei in Romania 2021 – 2027, care isi propune, intre altele alfabetizarea digitala a cel putin 90% din populatia tarii si dotarea tuturor scolilor din tara cu infrastructura si resurse tehnologice.

- Ce credeți ca a facut fostul premier Orban inainte de a alege sa plece din fruntea guvernului dupa eșecul de la alegerile parlamentare? A semnnat un document prin care elevii vor continua școala online! Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis luni, printr-o noua hotarare ( VEZI…