Douazeci de persoane au fost gasite cu droguri asupra lor cand incercau sa intre la Electric Castle, in a doua zi a evenimentului muzical, a anuntat Gruparea Mobila de Jandarmi Cluj. De asemenea, peste 230 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in cea de-a doua zi festivalului, iar trei dintre acestea au ajuns […]