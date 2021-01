Altex iși consolideaza noua strategie de dezvoltare in construcția, respectiv consolidarea tuturor magazinelor proprii in direcția energiei verzi, regenerabile, prin instalarea de panouri fotovoltaice. Grupul, alaturi de parteneri de top de pe piața romaneasca a serviciilor de energie, a transformat deja in „cladiri verzi” magazinele proprii și centrele logistice Altex din Arad, Satu Mare, Chiajna și are in curs de implementare peste alte 3000 de panouri fotovoltaice in Lugoj, Deva și Dragomirești, pe o suprafața totala de 6.670 metri patrați. Valoarea totala a investiției realizate pana la acest…