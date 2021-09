Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 266 de localitați din Romania au atins sau au depașit, miercuri, rata de 3 bolnavi de COVID-19 la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca vor intra in scenariul ROȘU, in care certificatul verde devine obligatoriu pentru participarea la anumite activitați, incepand cu varsta de 6 ani. …

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, miercuri, ca au fost inregistrate 7.045 noi cazuri de coronavirus. Pana miercuri, 22 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.165.886 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 252 sunt ale unor pacienți reinfectați,…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Grupul rus Gazprom intentioneaza, ca luna viitoare, sa inceapa sa livreze gaze naturale prin gazoductul Nord Stream 2, una din cele mai controversate conducte de gaze din lume, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Potrivit acestor surse, care au dorit sa isi pastreze anonimatul…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.015 infectari noi cu Covid-19, dintr-un numar de 43.886 de teste. Numarul persoanelor internate la La Terapie Intensiva, numarul persoanelor internate crește de la o zi la alta, ajungand sambata la 243 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) publica, vineri, sub semnatura președintelui Mugur Ciuvica inca o Nota data la Securitate de informatorul Petrov: Basescu și-a turnat un coleg ca „elogiaza modul de viața din apus” și ca „apreciaza negativ drepturile și libertațile tineretului nostru”. GIP publica…

- Fostul procuror DNA, condamnat pentru luare de mita, a pierdut procesul in care cerea inapoi bunurile care i-au fost confiscate la percheziții. Decizia a fost pronunțata luni, de magistrații ieșeni care au respins plangerea lui Eva impotriva Inspectoratul de Politie Iași – Serviciul de Investigații…

- Directiile de sanatate publica au raportat din 28 mai si pana acum 3.236 de decese de COVID-19 din perioade anterioare. Incepand din 28 mai, de cand Grupul de Comunicare Strategica a inceput sa transmita separat decesele la zi si pe cele din perioade anterioare, au fost raportate 494 de decese la zi…