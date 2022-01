Stiri pe aceeasi tema

- MedLife anunta ca a identificat alte 274 de suspiciuni de Omicron dintr-un nou lot de 349 de probe analizate prin metoda pre-screening PCR. In Bucuresti si Timisoara ponderea probelor suspecte este de peste 70%, in timp ce la Cluj, 96% din cazurile analizate sunt, cel mai probabil, cu Omicron, arata…

- Fostul presedinte PNL Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca a avut COVID-19, fiind diagnosticat pozitiv la testul PCR efectuat in 5 ianuarie. El a precizat ca a avut o forma usoara si cel mai probabil a fost Omicron. Orban solicita acum coalitiei de guvernare sa renunte complet la ideea Certificatului…

- Camioane incarcate cu teste de saliva au plecat in cursul nopții de duminica spre luni catre inspectoratele școlare din țara, a anunțat, luni dimineața, Departamentul pentru Situații de Urgența. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a facut in cursul nopții de duminica spre luni recepția…

- The World Health Organization (WHO) announced on Monday that the heavily mutated Omicron coronavirus variant is likely to spread internationally and poses a very high risk of infection surges that could have severe consequences in some places, according to Reuters. The WHO stated that no Omicron-linked…

- Circulatia rutiera se desfasoara, duminica dimineața, in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea și sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Alba, Cluj, Giurgiu, Harghita, Mureș și Teleorman. In unele zone, fenomenul va persista pana la ora 11.00. Centrul Infotrafic anunta ca se circula…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Victoria, ca toate creșele vor ramane deschise. “S-a abilitat Ministerul Educației sa dea ordinul pentru vacanța de 14 zile, inclusiv afterschool-uri. Creșele sunt…

- PSD ar putea intra chiar la guvernare cu PNL, nu doar sa susțina un guvern minoritar PNL-UDMR. Conducerea partidului a trimis catre majoritatea membrilor partidului un sondaj de opinie sub forma de mesaj, pentru a se afla parerea acestora. „Credeți ca PSD ar trebui sa formeze un guvern impreuna cu PNL,…