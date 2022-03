Altă veste bună de pe frontul Omicron Combinația de anticorpi monoclonali cu acțiune prelungita Evusheld de la AstraZeneca neutralizeaza subvariantele Omicron, arata un studiu de laborator. Sunt primele date care analizeaza impactul terapiei asupra subvariantelor Omicron. AstraZeneca a declarat luni ca Evusheld, combinație de anticorpi pentru prevenirea și tratarea COVID-19, a pastrat activitatea neutralizanta impotriva variantelor Omicron, inclusiv a subvariantei BA.2, foarte contagioasa, scrie Reuters. Sunt primele date care analizeaza impactul Evusheld asupra subvariantelor Omicron. Producatorul de medicamente anglo-suedez a declarat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

