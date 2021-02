Stiri pe aceeasi tema

- Un membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul și consilier la Sectorul 1, in prezent, din partea Uniunii Salvați Romania, și-a anunțat demisia din partid. Ilinca Macarie spune ca nu mai are nimic in comun...

- Fostul senator USR Florina Presada și-a anunțat vineri, pe Facebook, demisia din partid, motivand ca este dezamagita de „noul USR”, unde „dubla masura, ipocrizia, lipsa de transparența și politica de gașca au devenit emblematice”. Florina Presada era membru al filialei USR Sector 3. “Adevarul este ca…

- Demisie de rasunet in USR. Florina Presada a anunțat ca parasește formațiunea."Momentul desparțirii de USR Azi mi-am inaintat demisia din USR biroului filialei USR Sector 3. A fost o decizie pe care am luat-o cu inima grea dar privind spre viitor. Adevarul este ca nu ma mai regasesc in aceasta construcție…