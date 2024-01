Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea peste 2.000 de km. de șosea rapida pana in 2030. Despre va fi atins aceasta ținta, a vorbit Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor la ”Dialogurile Puterii”. Ce bani sunt alocați pentru construcția de drumuri, care sunt problemele care intarzie implementarea…

- Romania va avea peste 2.000 de km. de șosea rapida pana in 2030. Despre va fi atins aceasta ținta, a vorbit Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor la ” Dialogurile Puterii ”. Ce bani sunt alocați pentru construcția de drumuri, care sunt problemele care intarzie implementarea…

- Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a vorbit la ” Dialogurile Puterii ” de ce Romania a construit atat greu autostrazi. Anii ’90 și 2000 au fost dezastruoși din punct de vedere al construcției de autostrazi in Romania, susține Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar…

- Universitațile de medicina și farmacie din Romania vor deveni, la inceputul anului viitor, proprietari de spitale. Surse Libertatea au confirmat ca epopeea transferului spitalelor Cai Ferate din subordinea Ministerului Transporturilor se va incheia in prima parte a anului 2024.„Se lucreaza la hotararea…

- Constructorul roman Dorinel Umbrarescu se pregatește sa dea in folosința noi kilometri de autostrada in Romania. Lotul 2 al Autostrazii de Centura a Bucureștiului (A0 Nord), unde constructor este Spedition UMB, firma patronata de Dorinel Umbrarescu, va fi gata in curand. Ionel Scrioșteanu, secretar…

- Saptamana aceasta va fi semnat ultimul contract de execuție pentru ultimul lot din Autostrada A7, a precizat astazi la Iași, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Prezent la o dezbatere privind dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei și din Romania, el a…

- Secretarul de stat la Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat ca a fost desemnat caștigatorul pentru execuția lotului III Pietroasele-Buzau al Autostrazii Moldova.Luni, in urma soluționarii contestațiilor, astazi a fost desemnat caștigatorul pentru execuția lucrarii, a transmis…

- CAMPIONI EUROPENI… “European & Asia Kempo Championship 2023”, din Antalya, Turcia, s-a desfașurat in perioada 8-14 octombrie a.c. Clubul Sportiv Wazary Dojo Barlad a reprezentat Romania și nu in ultimul rand, orașul Barlad cu patru sportivi conduși de sensei Alexandru Lucian Rotaru. Rezultatele au fost…