Stiri pe aceeasi tema

- Alpha Services and Holdings și UniCredit au agreat condițiile financiare pentru fuziunea dintre UniCredit Bank Romania și Alpha Bank Romania, ca parte a unui parteneriat strategic la nivel internațional. Fuziunea dintre Fuziunea dintre Alpha Bank Romania și UniCredit Romania conduce la crearea celei…

- Alpha Services and Holdings SA, detinator al Alpha Bank SA, si UniCredit au agreat principalele conditii financiare pentru fuziunea dintre UniCredit Bank SA si Alpha Bank Romania SA, ca parte a unui parteneriat strategic la nivel international. Conform unui comunicat al UniCredit Romania, prin aceasta…

- Alpha Services and Holdings SA, deținator al Alpha Bank SA („Alpha Bank”), și UniCredit au agreat principalele condiții financiare pentru fuziunea dintre UniCredit Bank S.A. (“UniCredit Bank Romania”) și Alpha Bank Romania S.A. (“Alpha Bank Romania”), ca parte a unui parteneriat strategic la nivel internațional.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca nu trebuie extinsa culpa asupra intregului corp medical, atunci cand in spatiul public se vorbeste despre medici care iau mita, subliniind insa ca toate cazurile evidente trebuie sanctionate si din punct de vedere penal, dar si moral, potrivit news.ro.Alexandru…

- "Acest moment nu trebuie analizat separat. Nu s-a intors doar Victor Ponta. A iesit si Crin Antonescu public. Fiecare partid incearca sa isi pregateasca candidatii pentru alegerile 2024. Nu trebuie sa privim doar aspectul asta, trebiuie sa privim intreaga scena politica. Sunt 2 candidati ai doua partide…

- O parte semnificativa din padurile aflate in Munții Buzaului se aflau in proprietatea primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care au fost scoase la vanzare de executorii bancilor.Prețul de incepere a licitației publice este de peste 300 de mii de lei și reprezinta datoria pe care o are edilul…

- Fortele armate ucrainene au avansat in contraofensiva lor din regiunea Zaporojie din vestul Ucrainei, se mentioneaza intr-un raport dat publicitatii vineri al Institutului american pentru studiul razboiului (ISW), relateaza sambata dpa, conform AGERPRES.Trupele ucrainene au realizat "avansuri semnificative…

- Unda verde pentru exploatarea Neptun Deep, cel mai mare zacamant de gaze naturale din Marea Neagra. Agenția Naționala pentru Resurse Minerale a confirmat planul de dezvoltare a celor doua zone din proiect, Domino și Pelican Sud.