Alocațiile de stat pentru copii, în 2024, cresc la 292 de lei In cursul anului 2024, alocațiile de stat destinate copiilor vor suferi o majorare de 13,8%, corespunzatoare ratei inflației inregistrate in anul precedent. Astfel, alocația pentru luna ianuarie 2024, virata beneficiarilor in februarie prin agențiile județene pentru plați și inspecție sociala (AJPIS), va fi de 292 de lei, fața de circa 255, pentru copiii și tinerii cu varste intre 2 și 18 ani Astfel, creșterea prognozata se situeaza in jurul sumei de 36 de lei pentru aceasta categorie de beneficiari. Incepand cu luna februarie, agențiile județene pentru plați și inspecție sociala (AJPIS) vor vira… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

