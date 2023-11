Alocațiile de stat, indexate anual. E lege Legea care aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care cuantumul alocatiei de stat este indexat anual, din oficiu, cu rata medie a inflatiei, a fost promulgata, joi, de presedintele Klaus Iohannis. Masura a fost luata in contextul majorarii preturilor pentru toate categoriile de bunuri si servicii, potrivit actului normativ. De la inceputul anului trecut, alocatia pentru copiii de pana la 2 ani a fost stabilita la 600 de lei, iar pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani, la 243 de lei. In cazul minorilor cu handicap, alocatia este de 600 de lei. Alocatia de stat li se acorda si tinerilor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

