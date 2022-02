Stiri pe aceeasi tema

- Chiar in ziua de 14 februarie, de Ziua Indragostiților, Dana Rogoz a facut dezvaluiri despre relația ei cu soțul, cu Radu Dragomir. La inceput, cei doi au locuit cu chirie in București, atunci au trait emoții intense. Intr-o postare pe Facebook, Dana Rogoz le-a spus fanilor ei din mediul online care…

- Catalin Maruța a anunțat prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare ca a intrat in izolare pentru cinci zile. Prezentatorul a intrat ieri in contact cu o persoana testata pozitiv cu COVID-19, iar acum, conform reglementației in vigoare, trebuie sa se izoleze. Nu va fi prezent in platoul…

- Ziua de 27 ianuarie a fost una dintre cele mai importante in familia Maruța. Catalin Maruța a implinit 44 de ani, iar cele mai frumoase urari le-a primit de la soția Andra și de la copii. Chiar daca a fost sarbatorit, el nu a lipsit de la munca, de la 15.00 la 17.00 a fost in direct, in emisiunea „La…

- Un nou scandal a avut loc, miercuri dupa-amiaza, in trafic, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei. O femeie a sunat la 112 reclamand ca sotul sau, aflat la volan, a fost amenintat cu un cutit de soferul altei masini, in urma unei neintelegeri in trafic, relateaza News.ro. Potrivit datelor furnizate…

- La final de an, Andreea Balan a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a impartașit fanilor ce planuri are in anul care vine. Artista a facut bilanțul lui 2021, iar pentru viitor, este increzatoare și vine cu multe surprize pentru cei care o urmaresc. Chiar daca pe plan personal lucrurile…

- Alina Sorescu a fost foarte ocupata din punct de vedere profesional in aceasta perioada. Cantareața a muncit mult, a aparut in multe emisiuni de televiziune de Craciun. A lipsit insa tradiționala poza de Craciun alaturi de familie, alaturi de soțul Alexandru Ciucu și de fiicele lor. De o buna perioada…

- Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, e stabilita in America de ani de zile. Recent s-a casatorit cu omul de afaceri Claude Senhoreti, alaturi de care, acum, a transmis ganduri bune de Craciun. Au aratat și prima poza cu familia completa. De cand a divorțat de Cristi Borcea și s-a stabilit…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, este "Persoana Anului 2021" in sondajul realizat in randul cititorilor revistei TIME, a anuntat marti publicatia americana. Controversatul lider brazilian a obtinut 24- din cele peste 9 milioane de voturi din partea cititorilor chemati sa indice persoana sau grupul…