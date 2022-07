Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Ciucu și Alina Sorescu sunt in proces de divorț, asta dupa ce in luna ianuarie a acestui an cantareața a depus actele. Pana acum, artistei i s-a deschis proces in ceea ce privește locul unde cele doua fete ale sele aveau sa locuiasca, asta deoarece inca soțul ei marturisea ca vrea sa le ia…

- Instanța a decis ca fiicele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu sa locuieasca alaturi de mama lor pana la soluționarea procesului de divorț. De curand, cantareața a dezvaluit și de cate ori pe luna iși poate vizita fetițele designerul.

- Alina Sorescu trece printr-o perioada delicata. Vedeta este in plin proces de divorț cu Alexandru Ciucu, tatal fetițelor ei. Cel care o susține necondiționat și ii este alaturi in aceste momente grele este și cel mai important barbat din viața ei, Gabi Sorescu, tatal artistei.

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu figureaza in continuare in acte drept soț și soție, pana la finalizarea procesului de divorț. Cei doi foști parteneri sunt departe insa de un numitor comun, razboindu-se in instanța pentru custodia celor doua fetițe pe care le au impreuna, noteaza click.ro. Alina Sorescu…

- Alina Sorescu bifeaza o noua victorie in privința custodiei fiicelor sale. Artista și fostul ei partener Alexandru Ciucu au primit de curand un nou verdict din partea instanței de judecata, dupa ce creatorul de moda a atacat decizia precedenta, care stipula ca cele doua fetițe ale cuplului vor locui…

- Alexandru Ciucu, inca soțul Alinei Sorescu, primește inca o lovitura din partea cantareței, asta dupa ce inițial instanța a decis ca fetițele sa ramana la ea pana la soluționarea procesului de divorț. Iata ca el a introdus o cale de atac, insa nici de aceasta data nu a caștigat.

- Dupa aproape 12 ani petrecuți impreuna, cantareața Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțeaza. Ciucu, insa, vrea sa-i ia Alinei Sorescu cei doi copii pe care-i au impreuna. Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au depus actele de divorț la inceputul anului. Acum, Ciucu a depus cerere de custodie a celor…

- Dupa numeroase zvonuri legate de divorț, acum este oficial. Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, partenerul sau de viața au ajuns la separare. Cel care i-a deschis proces Alinei Sorescu este chiar soțul ei, dupa cum se arata pe portalul instanțelor de judecata.