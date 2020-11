Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat luni serviciul sau de presa, precizand ca seful statului ucrainean ”se simte bine”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Volodimir Zelenski, in varsta de 42 de ani, a carui sotie s-a imbolnavit de covid-19…

- ​Clubul Gaziantep FK a anuntat, vineri, ca familia tehnicianului Marius Sumudica, aflata în România, a fost testata pozitiv cu coronavirus.“Tehnicianul nostru, Marius Sumudica, ne-a comunicat faptul ca familia sa, care traieste în România, a fost testata pozitiv cu…

- Simona Halep (29 de ani) a fost testata pozitiv pentru COVID-19 . Sportiva noastra a anunțat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare ca a avut simptome usoare si ca se simte bine. „Salutare, tuturor! Am vrut sa va anunt ca am fost testata pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasa si sunt…

- Intors recent din țara, un roman este prima persoana testata pozitiv cu COVID-19 pe insula italiana Pantelleria. Pana acum, in ciuda situației din Peninsula, autoritațile din zona nu raportasera niciun caz de coronavirus.Barbatul a ajuns pe insula la data de 22 septembrie și a fost plasat in carantina…

- Adelina Pestrițu, una din cele mai urmarite femei din Romania, a fost testata pozitiv pentru COVID-19. Aceasta a intrat in contact cu cineva infectat, iar Adelina Pestrițu este internata in spital. Aceasta spune ca starea ei de sanatate este buna, cu excepția faptului ca nu mai are gust și miros. Adelina…

- Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus și se afla in tratament la domiciliu. Informația a fost anunțata de Biroul Politici de Reintegrare, comunica moldpres. Potrivit sursei citate, Cristina Lesnic urmeaza tratamentul in corespundere cu indicațiile…