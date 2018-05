Alina Mungiu Pippidi, mesaj pentru cei care o "înjură" pe Viorica Dăncilă: Nişte mizerabili „Mie nu-mi place cum este injurata doamna Dancila, am mai spus si spun, barbatii nu sunt injurati ca femeile atunci cand obtin pozitii si cei care se simt mandri ca se simt superiori ei. Sunt in realitate niste mizerabili, asta-i adevarul. Nu i-am auzit vorbind cu curaj in timpul lui Nastase! Nu auzeai pe niciunul piuind pe aici, iar eu nu puteam sa apar la nicio televiziune pentru ca, vorba aceea, faceam mare scandal. Acuma, astazi, sunt toti extraordinar de bravi, toti stiu limba romana mai mult ca ea. Daca m-as pune eu pe ei cu limba lor romana ar fi toti in aceeasi pozitie fata de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Cu inimi indoliate, colectivul de cadre didactice al Colegiului Național „Mihai Viteazul" anunța plecarea din lumea aceasta a ilustrei profesoare de limba și literatura romana, RODICA MOLDOVAN, ale carei inspirate,

