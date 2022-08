Stiri pe aceeasi tema

Rusia numește razboiul din Ucraina "operațiune speciala", iar scopul declarat al acestei misiuni este "denazificarea" Ucrainei, in special a celor din batalionul Azov.

Biroul procurorului general al Ucrainei a anuntat inghetarea unor active in valoare de 12 milioane de dolari apartinand unor intreprinderi rusesti si belaruse, potrivit CNN.

Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica seara ca se asteapta ca Rusia sa isi intensifice atacurile asupra Ucrainei in timp ce Kievul asteapta o decizie a Uniunii Europene aceasta saptamana privind acordarea statutului de tara candidata, transmite Reuters.

Rusia are probleme semnificative in ceea ce privește unitațile de personal care desfașoara operațiuni de asalt in estul Ucrainei, informeaza Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook, relateaza Ukrinform.

Rusia a ucis sute de civili la Karkov folosind munitie cu dispersie, se arata intr-un raport al Amnesty International, potrivit bbc.com.

Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters.

Pe langa razboi și distrugerile pe care acesta le-a adus, Ucraina mai primește o lovitura și din partea agențiilor de rating.

AerCap Holdings, gigantul de leasing de aeronave care este cel mai mare proprietar de avioane din lume, a pierdut 113 avioane cand Rusia le-a confiscat ca raspuns la sanctiunile declansate de razboiul din Ucraina, transmite CNN.