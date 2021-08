Stiri pe aceeasi tema

- Strazile sectorului 1 sunt pline de deșeuri. Dupa cele menajere, au aparut mormane intregi de deșeuri din construcții. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat, joi, ca este in analiza solicitarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1 pentru declararea starii de alerta. „In…

- Clotilde Armand a cerut și a primit demisia directoarei Administrației Domeniului Public Sector 1, conform unei postari pe Facebook. Primarul sectorului 1 spune ca directoarea a folosit resursele instituției pentru a-și construi o vila (mai multe aici). Ceea ce nu spune Clotilde Armand, precizeaza…

- Fostul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache, o acuza pe Clotilde Armand ca „in lipsa de realizari proprii, se impauneaza cu munca și rezultatele altora, dezinformand cu tupeu”, pentru ca, in privința Școlii 179, doar a facut recepția unei extinderi finli

- Liderul PNL București, Violeta Alexandru, o critica extrem de dur pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, in problema munților de gunoaie din Sectorul 1. Violeta Alexandru susține ca cetațenii ar merita mult mai mult respect din partea primarului, iar intreg scandalul ar fi trebuit sa se desfașoare…

- Jurnalista Ioana Ene Dogioiu arata ca, in acest moment, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, ”agita ranga”, dar face un joc periculos cu cei de la Romprest, asta pentru ca o cam incurca legea și exista riscul de a ajunge in situația in care cetațenii sa ramana și fara gunoi ridicat, dar și cu…

- Romprest a anunțat sambata seara ca reia ridicarea gunoiului abandonat de aproape o saptamana pe strazile celui mai bogat sector din București. Operatorul spune ca trei firme de salubritate și-au pus la dispoziție stațiile lor de sortare, insa in limita capacitații. De cealalta parte, primarul Sectorului…

- Europarlamentarii USR PLUS au propus colegilor din toate statele membre UE ca toate strazile pe care se afla ambasadele Republicii Belarus sa fie redenumite, in mod simbolic, „Roman Protasevici”. Inițiativa preia ideea istoricului Andrei Oișteanu. In urma cu doua zile, istoricul adresa public un apel…

- Fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, care a pierdut alegerile de anul trecut, in favoarea lui Clotilde Armand, a vorbit, miercuri, la Antena 3, dupa ce au aparut informații ca, la renumararea voturilor, acesta ar ieși caștigator in fața candidatei USR PLUS. "Nu știu nimic acum,…