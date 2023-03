Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu iși ține mereu fanii la curent cu tot ce se intampla nou in viața ei. In urma cu cateva zile, vedeta declara pe rețelele de socializare ca se simte tradata, iar multa lume a crezut ca divorțeaza de Alex Ashraf. Acum, bruneta a revenit cu un nou mesaj pe Instagram. Oana Zavoranu nu trece…

- Sarbatoare mare in familia lui Tzanca Uraganu! Fiul manelistului și al Lambadei a implinit frumoasa varsta de un an, iar artistul i-a organizat o petrecere fastuoasa și imaginile le-a facut publice pe contul lui personal de Instagram. Iata urarea emoționanta pe care manelistul i-a transmis-o fiului…

- Alina Marymar a facut publice noi imagini cu burtica de graviduța. Dupa ce in urma cu mai bine de o saptamana Tzanca Uraganu și iubita lui au anunțat ca vor deveni parinții unei fetițe, acum, bruneta s-a filmat in ipostaze nemaivazute.

- Simina Loica este una dintre vedetele din showbiz-ul romanesc care se afla frecvent in centrul atenției, mai ales dupa desparțirea de Alex Zanoaga. Chiar dupa divorț, bruneta s-a afișat intr-o relație cu unul dintre prietenii sai, Alexandru Bobicioiu. Ea are un baiețel din prima relație, insa nu sta…

- Andrei Ungureanu le-a marturisit fanilor ca nu trece printr-o perioada prea buna, dupa ce lupta cu episoadele in care se lupta cu anxietatea au devenit tot mai grave. In mai multe postari de pe Instagram, „Omul cu Tourett” cere ajutorul fanilor, povestind ca nu poate avea o viața normala, din cauza…

- Iata, stimati telespectatori, ca, desi nu este vorba despre un personagiu prea important in arhitectura rubricii noastre, iar a treburilor urbei si mai putin, ca oricum nu face mare scofala, pe astazi vom avea o micuta continuare la pulsuletul de sambata cu derectorul derectiei Digitalizare din Premarie,…

- Liviu Varciu, in varsta de 41 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat noi imagini cu fiul lui, Matei, in varsta de doi ani. Artistul mai are o fetița de 5 ani, pe Anastasia și pe Carmina, fiica pe care o are dintr-o relație cu fosta lui iubita, Ami. In prezent, Liviu…