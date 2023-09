Alina Gorghiu: „Un proiect cu PSD-ul este un proiect sănătos Deși recunoaște ca din cauza PSD a pierdut PNL procente bune, ministrul Justiției considera ca alianța cu social democrații era „singura formula” de stabilitate. Intrebata la ce scor se afla in prezent PNL in sondaje, Alina Gorghiu a explicat ca liberalii au „in jur de 20 de procente”. Ministrul a explicat apoi urmarile asocierii PNL cu PSD. „Cred ca e important ca pana la urma proiectul asta a fost facut pentru ideea de stabilitate. Ca am trecut prin momente dificile, nu e un secret, ca a fost pandemie, ne-am ajutat, ca a fost razboi ne-am ajutat. Factorul stabilitate a construit credibilitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat ca „a meritat” asocierea Partidului National Liberal cu Partidul Social Democrat, fiind „singura formula” cu care se putea asigura stabilitatea Romaniei. Intrebata la Digi24 daca PNL are vreun beneficiu din alianta cu PSD, Gorghiu a raspuns: „Un beneficiu…

- Alina Gorghiu a comentat intervenția procurorilor in dosarul ce vizeaza distribuirea produselor cu aditivi chimici care produceau efecte psihoactive. Ministrul justiției a spus ca acestea erau destinate in special școlilor și liceelor. Operațiunea DIICOT „una extrem de complexa”, a mai susținut Gorghiu.…

- Restaurarea ordinii internaționale bazate pe reguli și a face dreptate victimelor raman obiectivele noastre, a declarat, luni, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, la conferința informala a miniștrilor Justiției din statele membre ale Consiliului Europei.In cadrul conferinței, desfașurata la Riga,…

- Jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob da de pamant cu ministrul Justiției, Alina Gorghiu, dupa ce aceasta a aprobat tacit, ieri, cu ocazia unui interviu la postul B1TV, propunerea ziaristului care o intervieva de a raspunde refuzului autoritatilor italiene de a repatria infractorii romani condamnati, prin…

- Ciolacu se intalnește cu patru miniștri ai cabinetului sau, pe agenda discuțiilor fiind soartea pensiilor speciale și renegocierea PNRR. Premierul Marcel Ciolacu se intalneste miercuri cu ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, ministrul Afacerilor Externe, Luminita…

- Va dura doar cateva zile pentru a-l aduce pe Darius Valcov in Romania, a declarat vineri ministrul Justiției, Alina Gorghiu, in cadrul unei vizite la tribunalul din Arad. „Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile, nu…

- Ministrul liberal al Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Arad, ca PNL nu va face parte din "niciun fel de criza politica sau guvernamentala" si ca respinge orice fel de declaratie cu referire la o eventuala iesire de la guvernare.„Romania are nevoie de stabilitate pentru atingerea obiectivelor…

- ”Consolidarea și valorificarea Fortului 13 este o prioritate!”, a scris marți seara Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, pe rețelele de socializare, dupa ce a vizitat fortul. Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și președintele PNL Ilfov, a fost puternic impresionat…