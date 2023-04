Stiri pe aceeasi tema

- Marius Budai, ministrul Muncii, a declarat, duminica, la Realitatea PLUS, ca pensiile vor fi livrate pana in data de 11 aprilie. „Am gandit ca atat cat putem sa-i sprijinim pe seniorii Romaniei macar in perioada pascala și sa comprimam aceste plați. Inca de vineri, cei care incaseaza pensia pe card…

- Fostul presedinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker va efectua, joi, o vizita de lucru la Bucuresti. Motivul oficial al deplasarii in Romania este legat de fatul ca Junker va primi o distincție academica. Fostul președinte va fi primit de catre seful statului Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni,…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au luat act, miercuri, de scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis care informeaza asupra participarii Romaniei, pe parcursul acestui an, cu forte si mijloace ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) la Misiunea Uniunii Europene din Armenia,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, duminica seara, intr-un interviu la Romania TV, despre nominalizarea sa ca premier de catre Klaus Iohannis."Am spus ca eu, ca orice om politic, sa avem o colaiție, o alianța din 2024. Eu nu am spus ca voi fi premier sau Ciuca. Am ințeles ca nu vor, am vazut…

- Președintele PNL Sibiu, Raluca Turcan a salutat semnarea Parteneriatului Strategic dintre Romania și Japonia, de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis și premierul Kishida Fumio, cel mai inalt nivel de relație economica dintre doua state. Actul este cu atat mai important pentru Romania, cu…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, in contextul vizitei Maiei Sandu in Romania, ca este de acord cu președintele Klaus Iohannis care a spus ca Romania este pregatita sa ajute Republica Moldova „in orice scenariu”. „Cel mai vulnerabil stat european in acest moment este Republica Moldova”,…

- La meciul de rugby de ieri, de la Bruxelles, dintre Romania și Belgia, printre spectatori s-a aflat și un fost premier al Romaniei. Romania a invins ieri Belgia la Bruxelles cu 56-5 in runda a 2-a a grupei B din Rugby Europe Championship. Astfel, Romania este deja calificata pentru semifinalele 1 –…

- Primul ministru Natalia Gavrilița (foto) și-ar putea anunța demisia, o conferința de presa susținuta de aceasta fiind anunțatala ora 13.00. Dorin Recean, secretarul Consiliului Suprem de Securitate ar urma sa fie candidatul propus de șefa statului Maia Sandu pentru a ocupa funcția de prim-ministru,…