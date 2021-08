Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban și lider al PNL Dambovița, acuza intr-un interviu la RFI Romania serviciile de informații ca se implica in lupta interna pentru șefia PNL. ”Exista de regula in Romania, din pacate, a existat un obicei sa se mai implice și… hai sa zicem anumiți oameni care…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a calificat drept „patetic” gestul facut de Ludovic Orban care a declarat ca a dat si ofera în continuare Partidului National Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia, „si chiar si viata mea daca este nevoie”. Ea considera ca o demisie,…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…

