Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu arata, in mesajul transmis, duminica, de Ziua Justitiei, ca este ”deschisa colaborarii si dialogului pentru gasirea celor mai bune si echilibrate solutii pentru toate problemele”, in contextul protestelor declanșate de magistrați, nemulțumiți de intenția Guvernului…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a transmis, duminica, cu ocazia Zilei Justiției, ca a primit „de la profesioniștii din sistemul de justiție un mesaj important pe care il voi duce Legislativului și Executivului: acela ca lipsa de educație juridica și civica este «radacina problemelor»”. Ea, totodata,…

- Ministrul Justiției transmite ca va incerca sa aiba o relație cat mai buna cu toți actorii din sistemul judiciar, in condițiile in care situația e tensioanta in urma legii privind reforma pensiilor speciale. De asemenea, Alina Gorghiu vorbește și despre prioritațile sale la minister.

- Comasarea alegerilor dorita de catre liberali și respinsa de pesediști, pare ca și-a dat duhul inainte de a se naște. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu și-a declarat joi seara ”supararea” ca nu s-a gasit o varianta de comasare a alegerilor de anul viitor dand vina pe PSD. ”Supararea mea, ca exista…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, și-a exprimat un punct de vedere cu privire la decizia unor instanțe judecatorești de incetare a activitații. „Ministerul Justiției respecta dreptul magistraților la libera exprimare, dar pornește de la premisa ca dialogul este soluția rezolvarii oricarei probleme…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca niciun stat nu va extrada cetatenii romani care sunt condamnati in Romania daca nu vor fi imbunatatite conditiile din penitenciare. Alina Gorghiu a declarat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute impreuna cu fostul ministru Catalin Predoiu,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a afirmat ca niciun alt stat nu va permite extradarea cetațenilor romani condamnați in Romania, in absența unei imbunatațiri a condițiilor din penitenciare. Ea a subliniat ca este necesara o investiție semnificativa și angajarea de personal extrem de profesionist…