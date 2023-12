Alina Gorghiu: ”Bani avem, nu ne plângem” ”Eu sunt un ministru care gaseste ca bugetul este bun pe 2024. Ne concentram sa servim acest interes public prin actul de justitie. Avem foarte multe investitii in derulare, pentru ca Ministerul Justitiei se ocupa de sediile de instanta, de dosarul electronic, se ocupa de multe lucruri care cred eu ca aduc plus valoare la finalul zilei atunci cand facem socoteala fiecare dintre noi”, a declarat Alina Gorghiu, vineri seara, la TVR Info. Potrivit acesteia, in anul 2024 va incepe constructia a doua noi penitenciare in Romania, la Buzau si in Prahova. ”Avem proiecte mari de investitii si sper eu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

