Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca in interiorul PNL nu s-a discutat despre o remaniere, subliniind ca aceasta „este atributul premierului”. Intrebata de ziaristi la Palatul Parlamentului daca ministrul Energiei, Virgil Popescu, a gestionat bine criza energetica,…

- Premierul Nicolae Ciuca și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au explicat ca s-a ajuns la aproape 60% nivel de umplere a stocurilor de gaze. Totuși, Virgil Popescu a explicat ca se negociaza importuri de gaze din SUA, Emiratele Arabe Unite sau Azerbadjan. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Regulamentul propus de Comisia Europeana privind reducerea consumului de gaz cu 15% intre august 2022 și martie 2023 Avand in vedere ca reuniunea miniștrilor Energiei din UE va avea loc peste cateva zile (26 iulie), PSD ii solicita ministrului Virgil Popescu sa prezinte urgent in Coaliție o analiza…

- Theodor Stolojan a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, daca ar fi acordat subventia la carburant. “Eu n-as fi acordat-o deloc. Iata, acum a scazut pretul barilului de petrol, in mod normal ar trebui sa vedem o scadere la pompa, dar nu o vedem, pentru ca companiile isi fac socoteala…

- Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din Uniunea Europeana, dupa Ungaria, dupa reducerea cu 50 bani pe litru a pretului la pompa, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de ZF. Dar puterea de cumparare a romanilor in raport cu europenii?? „Ieri s-a lucrat la Ministerul…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Vadu, daca poate garanta romanilor ca la iarna vor avea gaz suficient, in conditiile in care in prezent depozitele de gaz ale Romaniei sunt la 40% din capacitate. “Stiti foarte bine ca exista o decizie la nivelul Uniunii Europene…

- Finanțari nerambursabile norvegiene de peste o jumatate de miliard de euro Oslo. Foto: Razvan Stancu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Norvegia a acordat României pâna acum finanțari nerambursabile de peste o jumatate de miliard de euro, pentru proiecte care sa…

- Guvernul a adoptat joi, la propunerea ministerului Energiei, Hotararea pentru aprobarea Planului de urgența pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania. ”In actualul context geopolitic și de securitate a fost necesar sa actualizam Planul de urgența pentru securitatea aprovizionarii…