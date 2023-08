Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Alina iși traia ultimele clipe, intr-o balta de sange, in macabra camera 17 a hotelului din Saturn, doi baieți care i-au auzit țipetele au venit la ușa unde Loredana iși injunghiase prietena cea mai buna.

- O tanara in varsta de 18 ani, din județul Vaslui, a fost gasita decedata, duminica dimineața, intr-un parc din municipiul Mangalia. Trupul neinsuflețit al adolescentei a fost descoperit de un pescar, care inițial a crezut ca ar fi vorba despre un caine. Principala suspecta, colega Alinei In acest caz,…

- Alina Elena Ciobanu, tanara de 18 ani din Vaslui ucisa de colega de camera la Mangalia, are o poveste de viața cutremuratoare. In urma cu trei ani, adolescenta povestea ca tatal era era foarte violent, o batea, dormea pe unde apuca, „era plansa și nemancata”.

- Anchetatorii au stabilit ca fata gasita moarta intr-un parc din Mangalia are 18 ani si este din Vaslui. Un barbat care mergea la pescuit, a trecut prin parc și a observat trupul chircit sub o banca. El a sunat la 112. Urmele de violenta de pe trupul sau au demonstrat ca a fost omorata, potrivit IPJ…

- Pescarul care a descoperit cadavrul fetei din Mangalia a facut marturii șocante cu privire la momentul in care l-a gasit in parcul Tosca din municipiul Mangalia. El a gasit cadavrul sub o banca din parc, in timp ce voia sa mearga la pescuit.

- Foști angajați ai spitalului din Urziceni, acolo unde o femeie a fost lasata sa nasca pe trotuar, in fața unitații medicale, au rupt tacerea. Aceștia au povestit ca managerul Daniela Elena Ianuș este o persoana abuziva și ca se lucreaza intr-un mediu toxic.

- Apar marturii șocante din caminele groazei, aflate la doar cațiva kilometri de București. Oamenii care locuiesc in zona povestesc despre traumele și umilințele prin care au trecut peste o suta de batrani. Aceștia erau batuți, ținuți nemancați și obligați sa cerșeasca.

- O familie indurerata cere dreptate. In anul 2020 s-a petrecut un accident cumplit, iar de atunci acești oameni nu iși mai revin. Fetița lor a fost luata pe capota unei mașini de catre o șoferița care ar fi intrat intr-o depașire destul de periculoasa. Fata a murit dupa doua saptamani de coma. Tatal…