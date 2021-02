Piesa Noi, semnata de Alina Eremia, urca in topul Mediaforest și ocupa primul loc in cele mai ascultate piese de pe radio din ultima perioada. Și in mediul digital, melodia are rezultate foarte bune și este extrem de apreciata: 273.000 de streams pe Spotify, aproape 5 milioane de vizualizari pe YouTube și 71.000 de streams pe Apple Music. “Vreau sa incep prin a mulțumi echipei mele de la Global Records, W Management, Ngm Creative și, nu in ultimul rand, celor doi oameni alaturi de care am scris piesa Noi, Alexandru Pelin și Turcu. Le mulțumesc pentru implicare, pentru ca au crezut in piesa și…