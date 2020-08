De la fata cuminte pe care am cunoscut-o in trupa Lala Band, Alina Eremia s-a transformat intr-o adevarata ispita! Cantareața arata din ce in ce mai bine, așa ca pe langa vocea minunata, ea a inceput sa iși etaleze și formele. Vedeta a postat mai multe fotografii, din vacanța, care mai de care mai provocatoare.