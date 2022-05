Stiri pe aceeasi tema

- ”Arata-mi”, cea de-a doua piesa lansata in cadrul noului concept artistic gandit de Alina, este on acum pe YouTube sub varianta de Piano Session, in timp ce pe toate platformele de streaming piesa poate sa fie ascultata in versiunea oficiala. ”Ce-ar spune sufletul”, prima lansare a acestei serii de…

- In pragul Sarbatorilor Pascale, GIM, unul dintre favoriții publicului Romanii Au Talent, și 7EVEN lanseaza „Vino Doamne!”, un remake al statement-ului muzical semnat de Valeriu Sterian, ce reflecta realitațile sociale de zi cu zi și nu numai. Sarbatorile sunt despre iubire, implinire, fericire, dorința…

- Alina Eremia pregatește un nou concept de lansari ce se va intinde pe trei saptamani, cu piese mai sensibile ca niciodata, debutand astazi cu „Ce ar spune sufletul”. „Daca ne-am dezbraca de toate convenientele sociale, daca am renunța la orgoliu, la preconcepții, am lua decizii care ne-ar conduce mult…

- Dupa ce a cucerit Trending-ul de pe YouTube și clasamentele muzicale cu „Umbre”, single de succes pe care l-a lansat alaturi de Connect-R, Mario Fresh lanseaza „M-am trezit plangand”, prima piesa de pe EP-ul „Singuratate”, material pe care artistul urmeaza sa il lanseze in curand. „Spune-mi de ce n-ai…

- Emilian este determinat sa se mențina in topurile muzicale și lanseaza hit dupa hit. Dupa piesa „Tequila” lansata in februarie, Emilian revine cu o bomba muzicala: „Honey” se aude din 24 martie pe toate platformele de streaming. Cu un refren catchy, piesa este o declarație moderna de dragoste, șoptita…

- Alina Eremia, una din cele mai iubite artiste din Romania, lanseaza videoclipul „20:29″, povestea unei iubiri trecute prin toate stadiile, incepand cu perioada de maxima iubire si ajungand la desparțirea dureroasa. Piesa și povestea au fost scrise de Carla’s Dreams, in timp ce producția a fost realizata…

- Cu zeci de milioane de stream-uri pe platformele digitale, sute de milioane de vizualizari pe YouTube și zeci de performațe in topurile radio și TV din intreaga lume, Minelli este unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Artista care a cucerit o lume intreaga cu single-urile “Nothing Hurts”…

- Evenimentul Unpacked, pe care Samsung il va organiza in curand, va fi folosit nu doar pentru lansarea noii serii de smartphone-uri Galaxy S22, ci si pentru tabletele din seria Galaxy Tab S8. Recunoscut pentru faptul ca nu-si pazeste foarte bine informatiile confidentiale legate de produsele…