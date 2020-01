Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia a facut primele declarații dupa ce, la inceputul acestui an, a fost supusa unei intervenții chirurgicale din cauza unei probleme cu care se confrunta de mai mulți ani. Artista a avut parte de un an intens, cu multe lansari de piese care au ajuns in topurile celor mai importante radio-uri…

- Global Records iși marește portofoliul cu un artist nonconformist care aduce un suflu nou in industria muzicala: wrs. Acesta lanseaza primul single „why” – o melodie despre relațiile toxice, amplificata de un vizual cinematic. „why” este o piesa cu un sound electro-dance și influențe balcanice. Vizualul…

- Cezar Guna revine cu o noua piesa in care iubirea este elementul central și cu un videoclip extrem de expresiv, in care artistul exprima perfect mesajul melodiei, alaturi de “ea”, cea care i-a furat inima și l-a vrajit cu un zambet și cu atingeri calde. “Piesa Atingerea ta reprezinta o zona diferita…

- Cezar Guna, artist Global Records, lanseaza videoclipul piesei „Cerculețe” – cu un vizual cinematic, dominat de nuanțe de roșu, in care expresivitatea artistului este pusa in prim-plan. Melodia vorbește despre iubire și pasiunea pentru mașini. „Piesa este un mare film. Eu, fiind pasionat de mașini,…

- Cezar Guna, artist Global Records, lanseaza clipul piesei „Nino Nino”, o melodie care vorbește despre alegeri și bani, cu un vizual cinematic care amintește de filmele polițiste. „Imi este foarte draga aceasta piesa, care are un mesaj ascuns. Tu ești singurul care poate sa faca o schimbare, care poate…

- Roxen, artista Global Records, lanseaza videoclipul piesei „Ce-ți canta dragostea” – o piesa care vorbește despre dependența data de iubirea care apare neașteptat in viața și care este asemenea melodiilor ascultate „pe repeat”. Piesa vorbește despre primele momentele ale indragostirii, cand partenerii…

- Pyroblast inseamna multa energie pusa in scena de Robe (voce), Mihai (chitara), Petru (bass), Bodo (tobe), artiști Global Records. Primul lor clip a adus laolalta mai multe elemente vizuale, decorative, dar și stari care redau perfect modul in care traiesc și simt cei patru baieți: un televizor vechi,…