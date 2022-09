Stiri pe aceeasi tema

- GloRilla colaboreaza cu Cardi B pentru “Tomorrow 2”. Cardi B a fost deschisa cu privire la sprijinul ei pentru GloRilla de cand rapperul din Memphis a intrat in scena, in timpul verii, cu hit-ul ei – “F.N.F. (Let’s Go)”. Acum, cele doua domnișoare din hip hop și-au unit forțele pentru „Tomorrow 2″,…

- “In Zadar | Behind The Music” documenteaza procesul creativ al Alinei Eremia, care alaturi de autori internaționali și producatori romani petrece o saptamana in Zadar, unul dintre cele mai vechi orașe din Croația. Lista de autori a fost alcatuita din Taneisha Jackson, Alex Hosking, Georgia Meek, Kristin…

- Cum ar fi sa te intorci pentru o secunda in timp și sa vezi cum privea lumea inima ta de 16 ani? Taxi și Delia au facut-o in cel mai nou single pe care il lanseaza. La șase ani de la lansarea single-ului „Atat de trist” și la patru ani de la lansarea piesei „Inadaptat”,... View Article

- Roxen, artista cu unul dintre cele mai recognoscibile voci din Romania, lanseaza astazi noul single „Biggest Idiot”. Dupa ce piese precum „UFO”, „Money Money” sau „Amnsesia” au reușit sa adune zeci de milioane de stream-uri de peste tot din Europa, noul single al artistei este pregatit sa urmeze aceiași…

- Meduza și James Carter colaboreaza cu Elley Duhe & Fast boy pentru single-ul „Bad Memories”. Videoclipul este regizat de Elliot Gonzo. El a comentat: „’Bad Memories’ este o poveste de maturizare, care urmarește un grup de adolescenți care pornesc intr-o calatorie de descoperire și auto-realizare. Prin…

- Cezar Guna revine cu noul sau single – „Aici și Acum”, una dintre piesele scrise și compuse chiar de tanarul artist. Dupa ce și-a lasat amprenta pe lansari precum „Fluturi” sau „Llamame”, hit-uri ce au reușit sa stea saptamani intregi in topurile radio, noul single vrea sa urmeze aceeași direcție a…

- O mai țineți minte pe Dana Marijuana? „Cea mai fidela fata”, potrivit denumirii unei piese lansate in anul 1999, cand și-a facut debutul, continua sa investeasca in talentul sau artistic. Dana Marijuana a lansat o piesa noua, vineri, 8 iulie. In ea, cantareața vorbește despre sentimentul de iubire suprema.…

- La doua saptamani din momentul lansarii piesei „Monalisa”, Faydee și Costi colaboreaza din nou și aduc in playlist-uri „Luana”, un single ce se potrivește „manușa” acestei veri. Compusa și produsa de catre Costi alaturi de Faydee, „Luana” te poarta pe ritmuri orientale intr-o lume in care fericirea…