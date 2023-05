Stiri pe aceeasi tema

- Dupa protestul pacienților de joi in fața la ICUTR Cluj, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, solicita Ministerului Sanatații finanțarea urgenta a Centrului Integrat de Transplant. El spune ca „Transplantul ar fi in casa noua” in numai doi ani daca ar fi acum finanțat.

- Primul centru de arși grav din Timisoara se va construi la Spitalul Județean de Urgența. Obiectivul se va ridica printr-o investitie de 66 milioane de euro de la bugetul Ministerului Sanatatii. Ministerul Sanatații a deblocat recent proiectele pentru construirea centrelor destinate pacienților cu arsuri…

- Fostul premier, Ion Chicu, a publicat un mesaj expediat din adresa Ministerului Sanatații catre instituțiile medicale din țara, in care li se cere sa prezinte de urgența informația privind adaposturile „in caz de bombardamente”. „In ce consta urgența?”, se intreaba Chicu. Solicitata de UNIMEDIA, Elena…

- Șefa Biroului audit public intern din cadrul Ministerului Sanatatii este cercetata sub control judiciar de procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie dupa ce, anul trecut, ar fi divulgat catre doi suspecti documente legate de misiunea de audit public intern desfasurata…

- Conducerea Consiliului Județean Iași a inaintat, astazi, un apel public catre reprezentanții Ministerului Sanatații, in vederea construirii Institutului Regional de Boli Cardiovasculare. Președintele instituției, Costel Alexe a aratat ca viitorul Institut de la Iași are toți indicatorii tehnico-economici…

- Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica pe 3 martie un proiect de lege care stabilește o serie de cotravenții la normele din domeniul sanatatii publice. Unitațile sanitare și personalul medical care nu comunica cu aparținatorii pacienților sau care nu respecta protocoalele de vaccinare sau…

- Peste 50% dintre cele 58 de spitale aflate in subordinea Ministerului Sanatatii sunt mai vechi de 60 de ani, unele chiar și de 100 de ani, dar in ultimul deceniu instituția a alocat majoritatea banilor spre aparatura medicala, nu catre reabilitarea imobilelor, arata auditul facut in 2022 de Curtea Conturi,…