Stiri pe aceeasi tema

- Maestru de Ceremonii, Alin Salajean, din Campia Turzii va prezenta emisiunea Urbano difuzata pe postul de televiziune NCN! Sunt grele, pline de neprevazut, pline de emotii noile #inceputuri. Este drept ca

- Soția maestrului de ceremonii din Campia Turzii, Alin Salajean, a ramas fara geanta, acte de identitate, bani și telefonul personal, dupa ce un barbat mascat a pastruns ziua in amiaza mare in biroul agenției de publicitate din Cluj, unde lucreaza! Read More...

- Polițiștii rutieri din Campia Turzii au depistat un barbat, de 60 de ani, care conducea un autoturism pe raza localitații Viișoara, județul Cluj, folosind un permis de conducere fals. Read More...

- Comisarul șef de poliție Ciprian Miron a fost numit adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Romane. Ciprian Miron este din Campia Turzii și ultima data a ocupat funcția de adjunct al IPJ Cluj. Read More...

- Inca odata se vede ca sportul este iubit in Campia Turzii, lucru dovedit de rezultatul obtinut de doi iubitori ai sportului din municipiul nostru, tata si fiu, Gicu Suciu (46 ani) si George Suciu (23 ani). Cei doi au participat pe data de 11 martie la Barcelona (Spania), la "Zurich Marato Barcelona",…

- Consilierul județean PSD, Petre Pop, liderul de facto al social-democraților din Campia Turzii, care au refuzat sa aprobe proiectul de hotarare privind mutarea sediului Poliției și inființarea serviciilor de inmatriculari auto, eliberare permise și eliberare pașapoarte, a avut azi o intalnire cu prefectului…

- Consiliul de administrație de la Societatea Agricola cu sediul social in Campia Turzii, str. Republicii FN, jud. Cluj, CUI RO4959860, constituita in baza Incheierii nr. 18/S/Ag/1992 de la Judecatoria Turda, prin dos. nr. 18/S/Ag/1992, Read More...

- Consiliul de administrație de la Societatea Agricola cu sediul social in Campia Turzii, str. Republicii FN, jud. Cluj, CUI RO3402878, constituita in baza Incheierii nr. 16/S/Ag/1992 de la Judecatoria Turda, prin dos. nr. 16/S/Ag/1992, Read More...