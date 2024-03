Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Timiș, Alin Nica, spune ca a fost informat de faptul ca in coaliție s-a decis ca PSD și PNL sa aiba candidați comuni la Timiș. Nica spune ca nu va accepta decizia, ci o va contesta in Biroul Politic Național. Mai exact, Nica spune ca e vorba de o discuție in coaliție și ca o decizie oficiala…

- In sedinta Biroului Permanent National al partidului din aceasta seara se va lua, foarte probabil, decizia schimbarii lui Alin Nica din functia de presedinte al PNL Timis. Cele mai vehiculate nume pentru preluarea conducerii interimare a organizatiei sunt Rares Bogdan sau Dan Motreanu, ambii prim-vicepresedinti…

- Consiliul Politic National al PNL se reunește in acasta seara pentru validarea alianței electorale și pentru finalizarea fuziunii cu ALDE. Consiliul Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) se va reuni intr-o ședința duminica, incepand cu ora 18:00, conform anunțului facut de Biroul de…

- Revolta liberalilor crește. Liderul filialei din Timiș, Alin Nica, e hotarat sa nu faca un pas in spate și sa nu-l lase pe social-democratul Alfred Simonis sa candideze la Consiliul Județean din partea coaliției. El a transmis și o amenințare voalata catre conducerea partidului. Nica spune ca daca va…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminica, la Digi 24 ca, indiferent daca vor exista candidați comuni sau proprii, cele doua partide vor forma majoritațile in administrațiile locale. Asta inseamna ca, si la Timis, cu toate ca sunt aproape la cutite, presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, trebuie…

- Intr-un comentariu extrem de sever la adresa lui Alin Nica, scriitorul si universitarul Vasile “Bazil” Popovici afirma ca actualul presedinte cal PNL Timis s-a “robulizat”. El sustine ca Nica nu doar ca l-a readus in prim-planul scenei pe Nicolae Robu, “om grav compromise” , dar si “metodele faunei”…

- Scandal monstru in PSD Timiș. Organizația PSD Dumbravița e pe punctul sa sara in aer din cauza șefului PSD Timiș, Alfred Simonis. Pe scurt, povestea sa cam așa: Alfred Simonis vrea sa iși impuna propriul candidat la Primaria Dumbravița, candidat cu care conducerea organizației nu e de acord. Alina Sperlea,…

- La data de 03 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou, au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, banuit de comiterea mai multor infracțiuni rutiere._* In fapt, la data 03 ianuarie a.c., in jurul orei 17:30, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Peciu Nou au oprit pe DJ591A, pe…