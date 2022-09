Alin Dragu, artistul român care a dat lovitura pe piața internațională! Melodia “Dance, dance” a intrat în cele mai tari topuri muzicale Realizata cu ritmuri groovy și versuri incitante care ii cheama pe ascultatori sa danseze pe ritmurile hipnotice ale melodiei, “Dance Dance” este cea mai recenta piesa inclusa in impresionanta colecție muzicala a lui Alin Dragu, care include și alte melodii de succes precum Hai Sa Bem, Barfesc Babele și Danseaza. In prezent, pe locul 18 in Top 150 World Charts, cea mai recenta melodie a lui Alin Dragu ocupa, de asemenea, locul 73 in Top 200 World Charts, precum și pe locul 40 in Top 100 World Charts. Melodia “Dance Dance” a ajuns inca din primele saptamani de la lansare in aceste topuri. Alin… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

