Alin Dimitriu lanseaza noua lui piesa, “Out Of Air”!

Stiri pe aceeasi tema

- ADDA lanseaza „Rasarit”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera artistei care urmeaza sa fie disponibil din aceasta toamna pe platformele digitale. Muzica si textul single-ului „Rasarit” sunt compuse de catre ADDA si Viky Red, iar la bass artista l-a avut alaturi pe Vlad Manolache.…

- Dupa piese precum „Din amintiri”, „Ai plecat”, „Mama” și „Noi doi”, Natalia Barbu revine cu o noua melodie cu un videoclip ce se remarca prin peisaje spectaculoase și look-ul diafan, plin de culoare al artistei. Muzica piesei „Totul și nimic” este compusa de catre artista, iar versurile sunt scrise…

- Roxen, artista Global Records, lanseaza videoclipul piesei „Ce-ți canta dragostea” – o piesa care vorbește despre dependența data de iubirea care apare neașteptat in viața și care este asemenea melodiilor ascultate „pe repeat”. Piesa vorbește despre primele momentele ale indragostirii, cand partenerii…

- Valeria Stoica, artista de muzica indie-pop, originara din Republica Moldova, care a fascinat lumea artistica prin prezentele ei boeme din clipuri si concerte si a carei muzica este difuzata de radiouri din strainatate lanseaza „Empty Air”, o piesa despre dragostea de viata si bucuria prezentului. „Uneori…

- Elena Gheorghe lanseaza azi o piesa de dragoste in limba romana intitulata “Numele tau”, piesa careia i-a pregatit și un videoclip pe masura. Dupa un an de zile, timp in care Elena Gheorghe a lansat doar single-uri in aromana, inclusiv albumul “Luna Alba”, artista lanseaza azi o piesa de dragoste in…

- Dragostea lui Alin Dimitriu pentru muzica a inceput de cand era copil, incepand sa studieze pianul la scoala de la varsta de 6 ani. Mai mult decat atat, interactiunea lui cu muzica nu se limita la pragul scolii; de la aceeasi varsta incepuse sa mearga la concertele si repetitiile tatalui sau de la Teatrul…

- „Costa”, cel mai nou single lansat de Ruby, imbina un sound fresh cu un videoclip hot, plin de branduri high-end, decoruri luxoase și femei frumoase. Piesa este produsa in studiourile Midiots. Muzica și versurile sunt rezultatul colaborarii dintre Shift, Enri Demi, Adelina Stanga, Horace și Max Kissaru.…

- Andreea Antonescu lanseaza prima piesa dupa ce a anuntat ca divorteaza Dupa ce a reunit trupa Andre cu Andreea Balan si dupa ce a anuntat ca divorteaza de sotul ei, Andreea Antonescu lanseaza „Iubirea pe acte”, o piesa ce beneficiaza de un videoclip urban, filmat in Los Angeles. Artista ne surprinde…