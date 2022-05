La 16 ani, Alin Caraman, fondatorul Bon Mariage și ownerul K Group Romania a lucrat pe plaja din Saint Tropez. La drumul de intoarcere in țara, a fost nevoie sa doarma pe o banca in parc, in plin razboi, pentru a ajunge acasa cu banii caștigați pe Coasta de Azur. „In Franța stateam intr-un bungalow pe plaja. Veneam dintr-o țara in care parinții mei avusesera grija ca in copilarie sa nu vad valuta, pentru ca așa era regimul politic… In Franța scoteam banii in fiecare zi și ii numaram. Ințelesesem ce e cu casele de schimb. La intoarcerea in Romania dupa acele doua luni de vara, a fost nevoie sa…